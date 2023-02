International Toronto : Il gagne au loto deux fois en trois semaines

Un Canadien a remporté deux fois le jackpot au loto, soit 816.000 euros en trois semaines. Par P.J - Publié le Dimanche 5 Février 2023 à 07:43

Ryaan Othman, qui habite à Brampton dans la banlieue de Toronto (Ontario), avait d'abord gagné 180 000 dollars canadiens soit environ 124.000 euros, le 28 décembre.

Le 17 janvier dernier, ce Canadien a une nouvelle fois décroché le jackpot en empochant cette fois la somme de 1 million de dollars canadiens (environ 692 000 euros). 'Lotto Max est mon jeu préféré. Je ne joue pas toujours mais j'ai changé d'avis au dernier moment et j'ai ajouté mon ticket à la dernière minute", a-t-il confié.

Ryan Othman raconte que lorsqu’il a gagné pour la deuxième fois, il a vérifié son ticket sur l'application OLG (la société de loterie dans l'État de l'Ontario, NDLR). "Ma mâchoire est tombée", a-t-il déclaré. "Je ne pouvais plus parler pendant trois minutes. Je savais que les chances pour que je gagne à nouveau étaient faibles, mais que ça arrive réellement, ce n'était juste pas croyable".



Ryaan Othman, qui compte investir et voyager, a exprimé se sentir "au sommet du monde".