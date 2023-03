Top départ pour les petits-déjeuners dans les écoles maternelles de Saint-Paul

C’est à l’école maternelle de Grande Fontaine que le Maire de la Ville, Emmanuel SÉRAPHIN, les élu.e.s Nila RADAKICHENIN, Yann CRIGHTON et les équipes de la restauration scolaire de la Ville de Saint-Paul ont inauguré la mise en place du petit-déjeuner à l’école. Jusqu’au 6 juillet prochain, c’est 4 709 élèves des écoles maternelles publiques et privées Saint-Pauloises, de la très Petite Section à la Grande Section qui bénéficieront d’un petit-déjeuner équilibré. Au menu ce premier jour : pain de mie, confiture de papaye, banane, le tout accompagné d’un verre de lait pour ceux qui le souhaite. L’objectif de ce rendez-vous est de favoriser l’apprentissage des bons comportements alimentaires chez les marmailles.



En effet, selon une étude du Crédoc (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie), 13% des enfants scolarisés en réseau d’éducation prioritaire arrivent à l’école le ventre vide. C’est donc toute une équipe de pilotage composée de l’Éducation Nationale, les élu.e.s de la ville, le service santé, les équipes de la restauration scolaire et les nutritionnistes de la Commune qui ont travaillé sur le projet. Les menus ont ainsi été élaborés par les nutritionnistes de la Ville afin de proposer un repas équilibré et varié aux petits Saint-Paulois(es). Il sera composé de produit laitier et céréalier, de fruit péi ou provenant du bassin Sud de l’ Océan Indien avec quelques fois des spécialités locales : macatia, manioc, songe. Cette diversité de menus permettra également aux enfants de découvrir de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs. Ce programme s’inscrit dans la continuité des nombreuses opérations engagées par la Ville de Saint-Paul comme la lutte contre le gaspillage alimentaire, et la cantine à 1 euros pour plus de 56% des familles.