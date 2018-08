Top départ pour Jour de Sport Santé

Acteur du développement et de la promotion du Sport sur le territoire saint-paulois, l’Office municipal des Sports (OMS), en collaboration avec les services de la Ville, organise cette manifestation avec ses partenaires. Un rendez-vous incontournable pour les amoureux du sport. Les accros comme les sportifs du dimanche.



Nouveauté cette année, un challenge des bénévoles mis en place afin de marquer les 10 ans. Mais aussi et surtout pour mettre en avant toutes les « petites mains » de cette grande journée sportive. Venez également découvrir le patrimoine saint-paulois en prenant le départ de deux balades pédestres et d’une balade à vélo. De plus, des fanfares et des groupes de percussion viendront assurer le show tout au long de ce dimanche. Autant de raisons pour ne surtout pas manquer ce Jour de Sport Santé !



Avant le début de ce Jour de Sport Santé cuvée 2018, nous publions ci-dessous une vidéo des meilleurs moments de l’édition 2016.