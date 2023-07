Sport Réunion Top départ du "Trail k'frine" ce dimanche à St-Denis

La première édition du Trail k'frine, organisé par l'association Margot Run, se tiendra ce dimanche à Saint-Denis. Par N.P - Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 à 12:37

Dimanche 23 juillet 1 ERE EDITION TRAIL K’FRINE A ST-DENIS ET MARCHE DE 5KM A FAIRE EN FAMILLE



Le dimanche 23 juillet, l’association Margot Run organise l’événement TRAIL K’FRINE pour mettre à l’honneur le sport féminin.



Cet événement comprend 2 volets :

- Le « Trail K’Frine » de 20km destinée aux traileuses de l’île ;

- Et une marche familiale de 5 km ouverte à tous.



TRAIL K’FRINE DE 20KM



Départ à 8H au Stade de la Redoute à St-Denis



Organisé par l’association Margot Run, le TRAIL K’FRINE est un trail de 20km. Pour Margot, la présidente de l’association et ex-traileuse, l’objectif est de mettre à l’honneur le trail féminin. Les femmes pratiquent de plus en plus cette discipline sportive et Margot et son équipe tiennent à les mettre à l’honneur avec cette 1ère édition du Trail K’Frine.



Le parcours du trail est le suivant :

- Départ à 8H au stade de la Redoute à St-Denis ;

- Direction le Colorado en passant par les rampes de la Montagne ;

- Arrivée au stade de la Redoute.



On compte déjà 170 femmes inscrites pour ce dimanche. Il est encore possible de s’inscrire ce samedi 22 juillet de 8H à 14H dans les locaux de l’OMS de St-Denis où les dossards sont à récupérer. Il est demandé 20 euros aux participantes pour l’inscription.



MARCHE FAMILIALE DE 5KM



Départ à 8H30 au Stade de la Redoute à St-Denis En même temps que le Trail K’Frine, une marche de 5km est organisée. Cette randonnée familiale est ouverte à tous mais sur inscription. A faire en famille, entre amis…. L’objectif est de pratiquer une activité physique agréable ce dimanche matin.



Le parcours de cette randonnée est le suivant :

- Départ à 8H30 au stade de la Redoute ;

- Direction le quartier du Bas de la Rivière à St-Denis ;

- Arrivée au Stade de la Redoute.



Pour s’inscrire :

- Soit samedi 22 juillet de 8H à 14H à l’OMS de St-Denis ;

- Soit dimanche 23 juillet directement au Stade de la Redoute et avant 8H30.

- Une participation de 10 euros est demandée (tee-shirt et repas chaud inclus).



La chanteuse et artiste réunionnaise Pierrette PAYET Marraine du TRAIL K’FRINE

Les participants de l’événement TRAIL K’FRINE auront le plaisir de danser au rythme des chansons de l’artiste Pierrette PAYET. Séga lontan… avec sa mythique chanson « La rosée tombée » à redécouvrir.



Margot Run, une association engagée pour la promotion de l’activité physique chez les femmes

