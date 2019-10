Top départ du Trail de Bourbon ce vendredi soir depuis Cilaos

Après la Diagonale des fous ce vendredi à 22 heures à la Ravine Blanche, le top départ du Trail de Bourbon va être donné ce vendredi à 21h, du cirque de Cilaos.



Les 1330 participants s'apprêtent à avaler pas moins de 112 km de course, avec 6468 mètres de dénivelé.



Ils ont jusqu'à dimanche 15 heures pour franchir la ligne d'arrivée au stade de la Redoute. Le premier aura franchi la ligne depuis bien longtemps, soit environ 24 heures avant. Le vainqueur est en effet attendu samedi peu après midi.



L'an dernier, c'est le Réunionnais David Hauss qui remportait l'épreuve en 16 heures et 15 minutes. Chez les femmes, c'est la métropolitaine Hélène Valette qui bouclait le parcours en 20 heures et 21 minutes.