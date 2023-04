A la Une . Top départ des Jours de la Nuit : Les bons gestes pour protéger (voire secourir) les pétrels

C'est en ce mois d'avril que les jeunes pétrels de Barau prennent leur envol. Piqûre de rappel des préconisations pour limiter le risque d'échouage mais aussi des bons gestes en cas de sauvetage. Par N.P - Publié le Samedi 8 Avril 2023 à 07:48





Parmi les enjeux phares, la protection des pétrels de Barau, espèce en danger d'extinction, qui prennent leur envol à cette période. "Les jeunes Pétrels de Barau prennent leur envol pour la première fois et tentent de rejoindre l’océan en suivant le reflet de la lune et des étoiles sur l’eau. Un grand nombre d’entre eux sont alors attirés par les lumières artificielles, et s’échouent au sol, d’où ils sont incapables de se renvoler seuls. En l'absence d’une action de sauvetage, ils n’ont alors aucune chance de survie", explique la Seor.



La société d'études ornithologiques de La Réunion précise que cette année, le risque est particulièrement important. "En avril 2023, la nouvelle lune aura lieu le 20 du mois, soit en plein cœur du pic d’envol des jeunes Pétrels de Barau. Le risque d’échouage sera donc maximal cette année, notamment autour de cette date."



A titre de comparaison, les années précédentes où la phase lunaire était proche du pic d’envol sont 2012, 2015, 2018 et 2020. En moyenne, près de 950 échouages avaient été comptabilisés ces années-là au mois d’avril.



Alerte rouge du 13 au 28



En 2023, les efforts d’extinction doivent être entrepris du 7 avril au 3 mai, période durant laquelle 96% des échouages de Pétrels de Barau sont attendus.



Période « jaune » en début et fin de période d’envol : il convient de limiter le plus possible les éclairages extérieurs et les évènements en soirée. Les éclairages sportifs doivent être éteints autant que possible dès 19H.



Période « rouge » du 13 au 28 avril inclus : cette période de 16 nuits consécutives est la plus critique, avec 83 % des échouages attendus. Durant cette période, les efforts d’extinction des éclairages doivent être maximum et intervenir dès 19H : pas d’événements en soirée nécessitant des éclairages, extinction impérative des éclairages sportifs avant 19H.





Si vous avez trouvé un oiseau : Mettez l'oiseau dans un carton, dans lequel vous avez fait quelques trous pour lui permettre de respirer. Ne le nourrissez pas. Evitez de le stresser en le manipulant plus que nécessaire.

Fermez le carton et placez-le dans un endroit au calme, à l'abri de la chaleur et du soleil, des chiens et des chats.

Appelez la SEOR au 02 62 20 46 65. En l'absence de réponse, laissez un message sur le répondeur, en indiquant votre nom et vos coordonnées. Vous serez rappelé