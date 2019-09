A la Une . Top départ de la distribution des bons POP dont la valeur passe à 350 euros

C’est au lycée Evariste de Parny de Plateau Caillou (Saint-Paul), labellisé E3D (Établissement en Démarche globale de Développement Durable), que la Région a donné ce mercredi matin le coup d'envoi de la remise des "bons POP", en présence du recteur. Des bons qui permettent aux élèves de seconde ou apprentis de première année de CAP d’acquérir un ordinateur portable, sans condition de ressources. Leur valeur est passée de 500 euros les années précédentes à 350 cette année.



Cette fois, c’est un " PC convertible 360°" que les élèves recevront. Un "mix entre la tablette et l'ordinateur, aussi performant voire plus" que les outils distribués par le passé, assure Vincent Payet, vice-président de la Région délégué au numérique. "L’ambition est d’accompagner la scolarité et de permettre aux élèves de se familiariser avec ces nouvelles technologies", vante-t-il ce dispositif mis en place il y a 9 ans. Objectif affiché : "réduire la fracture numérique au sein des familles réunionnaises".



"Manuels numériques"

La distribution des bons dans tous les établissements de La Réunion se fait par l’intermédiaire d'animateurs de la Région, à charge ensuite pour les élèves d’aller récupérer le matériel dans l’un des 70 magasins agréés. À côté de ces 18.000 bons émis pour l'acquisition d'un ordinateur figure le volet "connexion internet solidaire" : une aide à la connexion de 20 euros par mois proposée aux familles les plus modestes.



"Derrière le plan POP, il y a un enjeu de société, d’humanisme", commente le recteur, pour qui s’imposent également des innovations pédagogiques et "une autre façon d’enseigner". Dix établissements expérimentent d'ailleurs cette année le manuel numérique. "Les établissements passent un contrat avec un éditeur pour pouvoir télécharger des manuels, avec toute une bibliothèque qui les accompagne" , indique Vêlayoudom Marimoutou, avant d'ajouter : "Mais à aucun moment [cela ne pourra] remplacer l'enseignant" .



Développement durable : le lycée Evariste de Parny labellisé au plus au niveau



Après la remise des bons, élèves, recteur et élus de la Région ont pris la direction de la cour du lycée pour admirer l’arboretum et le mur végétal réalisés avec les élèves de cet établissement labellisé pour son action en faveur du développement durable.



"Ce label est une reconnaissance du travail et des projets qui sont menés" , se réjouit la proviseure Frédérique Rémy, alors que l’établissement a reçu deux fois consécutives cette distinction E3D (en 2015 et 2018, le label étant remis en jeu tous les trois ans). "Respect de l’environnement, plantations, lutte contre le gaspillage alimentaire" font partie des défis relevés par le lycée qui a obtenu le plus haut niveau de labellisation. Et qui espère bien le décrocher à nouveau en 2021. M.A Lu 1648 fois





