Top départ ! Lundi 11 mai...

Mon ressenti...

Le ressenti dit-on, ou le sentiment que l' on ressent est une " holding " d' émotions enregistrées...

Voici les miennes....



J' ai presque regret que le confinement s' arrête...

Je m' étais vachement habitué.

Retrouver des têtes dans l' ascenseur que l'on avait gentillement effacées de sa mémoire, être obligés de se dire bonjour hypocritement et se mentir à soi-même..

- retrouver les mêmes, au parking du sous-sol ..

- marquer des temps interminables aux stops...

Se faire mettre la pression au volant par un jeune con qui vous prend pour un vieux con...ce qui fait au moins la paire.



Bref, faire semblant de revivre...alors que tout était si bien comme ça..on avait même pris du poids...même si les muscles s' étaient ramollis un peu...

Ah ui, il va falloir changer le tapis roulant de l' appart, usé à cause de suremploi.



Que de changements...à affronter.



Rien ne sera plus comme en ce temps- ci...



Vivement maintenant !



Maintenant est toujours un moment charnière."