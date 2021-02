La grande Une Tonton David est mort à l'âge de 53 ans

Personne ne voulait y croire. Malgré les messages émus de ses amis Pierpoljak et Nuttea, les internautes étaient partagés sur la véracité du décès de Tonton David. La triste nouvelle a été confirmée en fin de soirée par l'un de ses enfants et son ancien manager. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 17 Février 2021 à 00:22 | Lu 363 fois





Mais sur les réseaux sociaux ce mardi soir, le public était partagé. Difficile de croire à sa disparition alors qu'aucun membre de la famille du chanteur n'avait pris la parole. Deux de ses grands amis de la période des années 90 l'ont fait à leur manière sur leur page Instagram et Facebook.



Deux heures plus tard, Le Républicain Lorrain, journal régional de l'Est de la France où vit l'artiste, cite la famille de Tonton David qui dément la mort du chanteur. Celui-ci serait "dans un état critique mais toujours en vie". Ce démenti incite des célébrités comme Omar Sy à supprimer de leur réseau social leur hommage à Tonton David. Mais la confirmation de sa disparition arrivera en fin de soirée. Sans que ses proches ne le confirment, Tonton David serait décédé des suites d'un AVC survenu en gare de Metz ce dimanche 14 février. Le chanteur était depuis dans un état critique.



Le chanteur de "Chacun sa route", bande-originale du film "Un indien dans la ville" avait renoué avec son île en février 2016. C'était à la Cité des Arts. Un moment capté en photo par Karoline Chérie. Le chanteur d'origine réunionnaise avait retrouvé son public ce soir-là. [Photos] Tonton David : Retour aux sources

Deux ans plus tard, en novembre 2018, l'un des pionniers du raggamuffin français avait donné ce qui allait être sa dernière représentation à La Réunion. Il s'était produit sur la scène du Palaxa. En voici un extrait musical signé François Salez. ▶️ Tonton David à la Cité des Arts

Tonton David commence à se faire connaître au début de la décennie 90. Son titre « Peuples du monde » s’offre un clip vidéo réalisé par un certain Mathieu Kassovitz. Le début d'une belle aventure pour le natif de La Réunion.



En 1991, Tonton David sort son premier album « Le blues des racailles ». On y retrouve les titres « Un peu de sport », « A qui la faute ? », « Mon CV ». La même année, Tonton David est invité en Jamaïque pour jouer sur la très célèbre scène du festival Reggae Sunsplash, le plus grand festival du genre.



Mais l'année 1994 sera celle du tremplin vers le sommet des Charts. Son deuxième album « Allez leur dire » qui contient la pépite « Sûr et certain » fait des ravages. La réalisation du clip est confiée à Gérard Pullicino lorsque le clip de « Ma Number One », autre tube dédiée à sa mère, est signé Smaïn.



L'année d'après, le succès est toujours au rendez-vous avec le titre « Chacun sa route ». Son troisième album « Récidiviste » contient d'autres titres majeurs comme « Pour tout le monde pareil » et « Fugitifs » en duo avec Cheb Mami. Les deux compères en profiteront pour partager la scène sur la tournée suivante en invitant un certain Jamel Debbouze à se produire en première partie. Ce troisième opus est aussi le premier à être enregistré en home studio, en live avec des musiciens jamaïcains.



Né le 12 octobre 1967 à La Réunion, il avait quitté son île avec ses parents très tôt. Il a ainsi passé son enfance et sa scolarité à Champigny-sur-Marne en Île-de-France. Ces dernières années, loin de la capitale, le chanteur s'était installé dans une petite ville de Moselle avec sa famille, à Longeville-lès-Saint-Avold en Lorraine.



