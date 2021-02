A la Une . Tonton David annoncé mort

Pierpoljack et Nuttea ont publié sur les réseaux sociaux leurs adieux au chanteur réunionnais Tonton David. Par BS - Publié le Mardi 16 Février 2021 à 21:23 | Lu 6724 fois





Si son décès n'a pas été officialisé par son staff au niveau national, le manager de Tonton David nous confirme simplement qu'il est en train de préparer un communiqué avec la famille. Un communiqué qui viendra malheureusement confirmer la triste nouvelle dans quelques minutes.















Une carrière couronnée de succès



Tonton David est né à La Réunion. Il a grandi à Paris et dans sa banlieue. Le chanteur a commencé sa carrière avant les années 1990 aux côtés d'autres artistes comme Nuttea. Il connaît le succès rapidement et explose avec la chanson "Chacun sa route".



Le chanteur a signé 9 albums entre 1990 et 2009.









En 2018, Tonton David était à La Réunion pour un concert à la Cité des Arts :



Tonton David à la Cité des Arts



Des artistes réunionnais ont aussi rapidement réagi à cette triste nouvelle qui fait le tour des réseaux sociaux.









