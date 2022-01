International

Tonga : L'éruption cataclysmique vue de la mer

C’est l’une des éruptions les plus fortes enregistrées depuis 30 ans. Situé dans le royaume des Tonga, le volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai est entré en éruption ce samedi 15 janvier, provoquant un tsunami dans le Pacifique. L’éruption était si violente que l’onde de choc a parcouru la moitié de la planète et que le nuage de fumée expulsé par le volcan a atteint un diamètre de plus de 260 km.



Le volcan a même propulsé des panaches de cendres et de fumée jusqu’à plus de 20 km dans le ciel. L’île où se situait le volcan, formée en 2005 lors d’une éruption, n’existe quasiment plus et l’archipel des Tonga reste coupé du monde après que le cataclysme ait sectionné un câble essentiel pour ses communications.