Ton prochain tu inclusionneras ou petit catéchisme progressiste

Le devoir d’inclusion :



L’inclusion, voilà peut-être le maître mot de l’idéologie que nos maîtres à penser progressistes, et tous leurs zélés sectateurs sévissant dans les médias officiels, veulent aujourd’hui nous imposer. Éric Zemmour vient d’ailleurs de l’éprouver à ses dépens quand il a eu l’outrecuidance de vouloir partager les résultats de sa réflexion sur les modalités d’accueil des enfants handicapés dans l’école (une question délicate, complexe, et qui mérite certainement mieux que des réponses univoques et à l’emporte-pièce) et qu’il s’est vu aussitôt accusé par le chœur des bien-pensants de tous les bords politiques, de Macron à Le Pen, en passant par Pécresse, Mélenchon et Hidalgo, de n’être rien d’autre qu’un vil et méchant "exclusionneur", dépourvu de toute capacité d’empathie envers autrui !



Si l’on y regarde d’un peu plus près, si l’on observe de quelle façon ce concept d’inclusion a été forgé, c’est bien de son antonyme, l’exclusion, qu’il faut partir. Au commencement donc était l’exclusion. L’exclusion que l’on nous présente comme le péché majeur, le mal suprême de notre époque. Sur tous les plans et dans tous les domaines : social, politique, racial, sexuel, linguistique, etc. On commence par "discriminer", c’est-à-dire par regarder et traiter quelqu’un d’une façon différente des autres, sous prétexte que ce quelqu’un est noir, juif, arabe, femme, étranger, pauvre, homosexuel, transsexuel, vieux, jeune, pauvre, handicapé, délinquant (et même criminel) ; parfois on va même jusqu’à les "stigmatiser", c’est-à-dire à les marquer, tous ces quelqu’un, comme avec un fer rouge (ainsi qu’on le faisait au Moyen-Age) ou comme avec une étoile jaune (ainsi qu’on la fait il n’y a pas si longtemps sous l’occupation allemande), les stigmatiser par des façons de parler ou des dispositions légales qui les humilient et les placent dans une situation d’infériorité manifeste par rapport au reste de la société. Comme c’est vilain ! N’est-il pas alors légitime de réagir à toutes ces abominations ?



Il faut donc être inclusif. Pour nommer ceux que jusqu’alors on appelait invertis, bougres ou sodomites, on fabrique le mot "homosexuel". Cela remonte déjà à une période assez lointaine puisque le mot, si je me souviens bien, a été forgé (d’ailleurs bien mal puisqu’il associe une racine grecque à une racine latine) en 1905 ! Dans la foulée, en 1906 sauf erreur, on va inventer, sur le même modèle, le mot "hétérosexuel" et ainsi les gens relevant d’une sexualité "normale" ou ordinaire vont, à leur tour, se retrouver eux aussi étiquetés comme des spécimens. Aujourd’hui, on a fait mieux : on est allé chercher aux Etats-Unis le mot "gay", lequel présente mieux et sonne bien plus chic… Et, nous autres, on commence, non sans quelque mépris, à nous appeler des "cisgenres" !



Il faut être inclusif. Les personnes venues de régions extra européennes et qui, arrivant chez nous, se retrouvent brutalement projetées au milieu d’une majorité de gens à la peau blanche (des "faces de craie" comme certaines d’entre elles nous appellent aimablement) souffrent de se sentir regardés comme des "pas comme les autres". Ces « minorités visibles » (minoritaires pourtant, année après année, ils le sont de moins en moins, tandis que, visibles, ils le sont de plus en plus !), il convient donc de leur venir en aide, de prendre des mesures pour palier à l’inconfort cruel qu’il leur faut, les malheureux, quotidiennement endurer en France. Alors on réclame pour eux un plus large accès aux écrans de télévision et de cinéma, aux affiches et aux annonces publicitaires. Il y faut moins de blancs, plus de "racisés". Et les annonceurs, avec célérité, d’emboîter le pas. On ne peut plus aujourd’hui voir une réclame destinée à promouvoir tel ou tel aliment prêt à consommer, tel ou tel instrument ménager indispensable, sans qu’on ne nous mette en scène une sympathique petite famille, baignant dans la joie et la bonne humeur, avec des enfants bronzés, une maman toute blanche et un papa tout noir…