Tombée au fond de l'océan, une balise de tortue ramenée par un plongeur

Une balise posée en 2020 sur une jeune tortue verte a été retrouvée par un plongeur au fond de l'océan.



Posées dans le cadre d’un programme d’étude sur le comportement de ces animaux marins en partenariat avec IFREMER, ces balises finissent par se décrocher après plusieurs mois, les tortues renouvelant régulièrement leurs écailles.



"L’interêt de les récupérer, en plus d’éviter un déchet de plus au fond des océans, est que certaines informations stockées dans la mémoire de la balise et qui n’ont pu être transmises par satellite nous deviennent accessibles", explique Stéphane Ciccione, le directeur de Kélonia, se réjouissant d'avoir récupéré cette balise.



"70% maximum des infos sont transmises par satellite car les tortues passent trop peu de temps en surface. C’est uniquement lorsque la tortue est en surface que les données de la balise peuvent être transmises et si les satellites sont présents dans la zone à ce moment-là", précise-t-il.



Par ailleurs, la récupération de la balise permet aussi de la recycler en changeant ses batteries pour un nouveau suivi.