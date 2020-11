A la Une . Tombe ratiboisée à St-Paul : Il y avait des poux blancs, explique l'agent du cimetière

Un homme se plaint que la tombe de son défunt ait vu les plantes l'embellissant entièrement arrachées. L'agent d'entretien en charge s'explique. Par N.P - Publié le Lundi 2 Novembre 2020 à 17:00 | Lu 1345 fois





"Je n'ai pas profané cette tombe!" s'insurge Khaled Moussa, agent d'entretien au cimetière de l'Etang depuis 7 ans. Il ajoute: "La photo qu'on vous a fournie ne date pas d'hier, car ça ne ressemblait pas du tout à cela". "La tombe était pleine de lianes, qui entravaient les inter-tombes, et qui de plus, étaient infestées de poux blancs", poursuit-il.L'agent est heurté dans sa fierté professionnelle, précisant qu'il a en charge près de 400 tombes, et que, à l'occasion de la Toussaint, il se devait de mettre au propre le cimetière. "Il en va du respect des familles", dit-il, "que penseriez-vous si la tombe de votre défunt était jonchée de lianes pleines de parasites venant de la tombe d'à-côté?". L'article que nous avons publié ce matin vaut à Khaled une convocation à la mairie demain mardi, pour explications. Il ira défendre son honneur et sa conscience professionnelle, assurant avoir avant tout évité l'infestation des autres tombes.





