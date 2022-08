Sport Réunion Tolani Etchar et Max Bertone entrent en lice aux Championnats d'Europe de bloc jeunes 2022 à Graz

Après les championnats d’Europe de Vitesse et de difficulté jeunes début juillet à Augsburg, c’est à Graz en Autriche que vont se tenir les épreuves de bloc (4 au 6 août 2022). Par NP - Publié le Jeudi 4 Août 2022 à 15:37

Deux Saint Leusiens ont fait le déplacement et entrent en lice aujourd’hui. En U16, Max BERTONE tentera de remporter une deuxième médaille sur les championnats d’Europe 2022, après le bronze obtenu en difficulté le mois dernier. Il sera accompagné par son camarade du Pôle Espoir Tolani ETCHAR, qui était monté sur la 3e marche du podium U18, lors de la Coupe d’Europe de bloc de Chambéry en avril.

Programme (heure locale) :



Jeudi 4 août 2022 :

8h30-13h : Qualifications U18

14h30-19h : Qualifications U16 Vendredi 5 août 2022 :

13h-15h : demi-finales U18

16h-18h : demi-finales U16

20h-21h : finales U18 Samedi 6 août 2022 :

16h-17h : finales U16 Les demi-finales et finales seront à suivre en direct sur



Allez la Réunion !!

(heure locale) :Les demi-finales et finales seront à suivre en direct sur Epic TV