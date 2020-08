A la Une . Titularisations illégales : Des agents se mobilisent devant la mairie de Saint-Louis

Les agents de la mairie de Saint-Louis, rétrogradés en raison de leur titularisation illégale, manifestent ce lundi devant l'hôtel de ville. Par Prisca Bigot - Publié le Lundi 24 Août 2020 à 11:57 | Lu 2017 fois

"Nous n'avons jamais vu ces recours du préfet", suspecte Yanis Huet, vice-président délégué du syndicat. "Une mère avec 6 enfants va se retrouver sans emploi, c'est inhumain", déplore-t-il. Le syndicat va engager un contentieux au cas par cas.



Ils avaient appris la nouvelle jeudi dernier.



La nouvelle maire Juliana M’Doihoma a donc décidé de retirer toutes ces titularisations effectuées entre avril et juillet dernier, dont 48 durant la période électorale.



Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur