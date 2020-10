Titi Le Comik pris pour un bandit par les gendarmes

La scène s'est déroulée ce week-end à Saint-Pierre. Titi Le Comik et Tony Boyer sont en train de filmer une scène dans les rues de Saint-Joseph. L'humoriste se met en scène dans un braquage à main armée, il a donc avec lui un pistolet factice.



Mais les riverains alertent les gendarmes qui arrivent sur la scène de la fausse attaque armée. Les militaires mettent Titi Le Comik en joue avec leurs pistolets. L'humoriste réagit rapidement, pose son arme et se met à terre.



On entend un des accompagnateurs de l'humoriste dire : "Hé monsieur, c'est un faux." Ce à quoi le gendarme réplique : "On le sait pas pour l'instant !"