Tisane lontan : Quels zerbaj après les fêtes ?

Ce matin-là au marché du Chaudron, Alexi n'a même plus de feuille d'artichauts sur ses étals. C'est le remède le plus prisé par ses clients : "comme Noël la fini, de moune i nettoye un peu le foie pour reprendre l'activité, pou re-boire un ti champagne un ti whisky quand i arrive la fin d'année !" explique le tisaneur avec le sourire.



Mais pour encore plus d'efficacité, Alexis préconise d'ajouter à l'artichaut un mélange de plusieurs plantes : "Pour un bon nettoyage il faut prendre aussi un peu de zambaville, bois de gaulette, lingue café avec un petit peu de change-écorce", explique t-il.



La préparation est simple : faire bouillir les feuilles et les tiges 5 minutes, puis boire environ un litre de cette tisane dans la journée.



Prudence toutefois en matière de tisane, toutes les plantes ne sont pas efficaces de la même manière d'un individu à un autre et certaines ne sont pas dénuées d’effets indésirables.



