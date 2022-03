A la Une . Tirs sur la maison de Joé Bédier : Les élus et les habitants expriment leur solidarité

Un rassemblement est organisé ce mardi après-midi à Saint-André en soutien au maire, Joé Bédier, dont le domicile a été ciblé par des tirs lundi soir. Par SF - Publié le Mardi 1 Mars 2022 à 17:13





Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne et président de la CINOR, était présent. Frédéric Maillot, 7e vice-président de la Région Réunion, représentait lui l'ensemble de la majorité régionale lors de ce rassemblement. Ce dernier a condamné les actes de violence et a notamment cité Kery James : "La précarité et la pauvreté n'excusent en rien nos actes d'incivilités". Il a rappelé son vœu de non-violence et a conclu en citant un kozement de Danyèl Waro : "Son idée té son cartouche, son pep té son fusil."

Des élus de Saint-André mais aussi d'autres communes de l'Est sont venus ce mardi après-midi afficher leur solidarité suite aux coups de feu tirés sur le domicile de Joé Bédier Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne et président de la CINOR, était présent. Frédéric Maillot, 7e vice-président de la Région Réunion, représentait lui l'ensemble de la majorité régionale lors de ce rassemblement. Ce dernier a condamné les actes de violence et a notamment cité Kery James : "La précarité et la pauvreté n'excusent en rien nos actes d'incivilités". Il a rappelé son vœu de non-violence et a conclu en citant un kozement de Danyèl Waro : "Son idée té son cartouche, son pep té son fusil."















Publicité Publicité