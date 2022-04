A la Une . Tirs mortels à Paris : Le policier qui a ouvert le feu est Réunionnais

Le policier qui a ouvert le feu sur une voiture à Paris ce dimanche, faisant deux morts et un blessé, est Réunionnais. Par N.P - Publié le Vendredi 29 Avril 2022 à 06:59





Pour mémoire, ce soir-là, une patrouille s'était dirigée vers une voiture garée à contresens, feux de détresse allumés, afin de procéder à un contrôle. À l'approche des forces de l'ordre, la voiture avait démarré et aurait "foncé vers un des fonctionnaires qui s'est écarté pour l'éviter", selon la version des policiers.



Le policier de 24 ans, armé d'un fusil d'assaut, a alors tiré sur le véhicule qui se dirigeait vers le Pont Neuf où il a terminé sa course, tuant deux personnes et en blessant une troisième. Une dizaine de cartouches ont été tirées, "cinq ou six impacts ayant atteint les individus", selon les premiers éléments de l'enquête.



La légitime défense n'a pas été retenue par le parquet, ce qui a suscité la colère du syndicat Alliance, qui appelle à un rassemblement lundi devant le tribunal. Les juges d'instruction ont estimé que sa riposte avait été disproportionnée, mais cela pourrait évoluer au fil des investigations. Le policier réunionnais, qui s'était fait remarquer en sauvant une femme qui avait tenté de se suicider dans la Seine il y a un mois, a été laissé libre, sous contrôle judiciaire.