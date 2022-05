Tirage au sort des jurés d’assises 2023

Le tirage au sort informatique de jurés d’Assises pour la session 2023 s’est déroulé en public ce vendredi 13 mai 2022 au service électoral de la mairie en présence de Jean-Paul Euzet, Conseil municipal et des membres du bureau.A 10h23 précisément, 80 Saint-Leusiens ont ainsi été tirés au sort sur les listes électorales et recevront individuellement dans les prochains jours leur notification par lettre recommandée.Le tirage final aura lieu en préfecture dans les prochaines semaines où, parmi cette liste de 80 noms, 27 jurés Saint-Leusiens seront retenus et convoqués pour siéger obligatoirement en tant que jurés à la cour d’Assises de La Réunion à Saint-Denis.