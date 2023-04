Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Tirage au sort des jurés d’Assises pour la session 2024 à Saint-Leu





Ce sont 80 citoyens qui ont été sélectionnés au hasard parmi les électeurs de Saint-Leu. Ces personnes recevront bientôt une notification individuelle par lettre recommandée leur informant de leur sélection en tant que juré potentiel pour la session 2024.



Le tirage final sera effectué dans les prochaines semaines en préfecture. Parmi les 80 citoyens sélectionnés, seuls 27 seront retenus pour siéger en tant que jurés à la cour d’Assises de La Réunion à Saint-Denis. Ces jurés seront convoqués à des dates précises pour participer à des procès criminels.

Le rôle des jurés d’Assises est crucial dans le système judiciaire français. Ils sont appelés à rendre une décision juste et impartiale en écoutant attentivement les preuves présentées lors d’un procès. Les jurés doivent se baser uniquement sur les faits et les éléments présentés par les avocats de la défense et de l’accusation. Ce vendredi 14 avril 2023, le tirage au sort informatique de jurés d’Assises pour la session 2024 a eu lieu en public au service électoral de la mairie de Saint-Leu.Ce sont 80 citoyens qui ont été sélectionnés au hasard parmi les électeurs de Saint-Leu. Ces personnes recevront bientôt une notification individuelle par lettre recommandée leur informant de leur sélection en tant que juré potentiel pour la session 2024.Le tirage final sera effectué dans les prochaines semaines en préfecture. Parmi les 80 citoyens sélectionnés, seuls 27 seront retenus pour siéger en tant que jurés à la cour d’Assises de La Réunion à Saint-Denis. Ces jurés seront convoqués à des dates précises pour participer à des procès criminels.Le rôle des jurés d’Assises est crucial dans le système judiciaire français. Ils sont appelés à rendre une décision juste et impartiale en écoutant attentivement les preuves présentées lors d’un procès. Les jurés doivent se baser uniquement sur les faits et les éléments présentés par les avocats de la défense et de l’accusation.





Dans la même rubrique : < > Journée mondiale de la Terre : plantation d'arbres au Grand Stella Chasse aux œufs : au bonheur des marmailles !