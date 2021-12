Société Tirage Loto (FDJ) du samedi 11 décembre 2021 : résultats disponibles dès 23h50

Le troisième et dernier tirage Loto de cette semaine se tiendra ce samedi 11 décembre 2021 pour les joueurs français de la Métropole, mais également de la Réunion. Après deux tirages sans gagnant consécutifs, la cagnotte proposera 4 millions d’euros et le résultat de ce tirage sera accessible gratuitement sur Zinfos974 à partir de 23h50.

- Publié le Samedi 11 Décembre 2021 à 10:19

Le rendez-vous est pris, le résultat sera accessible à partir de 23h50 ce samedi soir et vous pourrez retrouver les numéros gagnants des deux tirages (tirage classique et 2nd tirage).



Dernier tirage du Loto : pas de gagnant mercredi soir



Le précédant tirage Loto s’est déroulé au soir du mercredi 8 décembre, mais n’a pas fait de nouveau millionnaire.



Parmi l’ensemble des millions de grilles jouées, certaines ont tout de même eu la chance de décrocher de très gros gains. Ainsi, 3 joueurs ont trouvé les 5 bons numéros et se sont offerts 63.000€ tandis que 5 autres personnes se sont partagées le jackpot additionnel du 2nd tirage, remportant chacune 25.199€. Au total, ce sont 650.000 grilles qui ont été gagnantes en France lors de ce dernier tirage Loto.



Les numéros gagnants ont été les suivants : 1 16 26 28 30 et le n° Chance 4.



Prochain tirage Loto ce samedi 11 décembre 2021 : 4 millions d’euros en jeu



Ce samedi, le tirage du week-end du Loto mettra en jeu 4 millions d’euros, une cagnotte qui grossit depuis le début de la semaine.



Les grilles pourront être enregistrées en ligne ou en point de vente pour le tirage du jour jusqu’à 23h15. Le prix est fixé à 2,20€ pour jouer une grille simple.



Si vous le souhaitez, vous pourrez également cocher des grilles multiples (jusqu’à 9 numéros) ou bien jouer en groupe avec l’offre Multichances exclusivement réservée aux joueurs FDJ.fr.



Résultats Loto FDJ : le programme des tirages de ce samedi 11 décembre



Deux tirages distincts seront tirés au sort au Loto de ce samedi soir. Dans un premier temps, 5 numéros gagnants + le numéro Chance constitueront la combinaison gagnante du tirage principal et dans un second temps, ce sont 5 autres numéros qui formeront la combinaison gagnante du 2nd tirage.



L’ensemble de ces résultats sera disponible gratuitement à partir de 23h50. Il vous sera possible de suivre également les dix codes Loto tirés au sort et le rapport de gains à partir de 00h00.













