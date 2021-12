Société Tirage Euromillions du vendredi 10 décembre 2021 : résultats à partir de 00h15

La loterie européenne Euromillions proposera un tout nouveau jackpot de 17 millions d’euros ce vendredi 10 décembre 2021. La combinaison gagnante sera disponible sur Zinfos974 à partir de 00h15 et se composera des 5 bons numéros ainsi que des 2 bonnes étoiles. Vous trouverez aussi le code My Million. Suivez le résultat en direct et gratuitement. - Publié le Vendredi 10 Décembre 2021 à 19:40

À partir de 00h15, retrouvez la combinaison gagnante Euromillions associée au code My Million de ce vendredi 10 décembre 2021.



Dernier tirage Euromillions : 143 millions d’euros remportés en Espagne



Le dernier tirage Euromillions a eu lieu ce mardi 7 décembre 2021 autour d’un jackpot exceptionnel annoncé à 143 millions d’euros. Cette cagnotte faisait suite au méga jackpot non remporté du 3 décembre qui avait accueilli plus de 40 millions de joueurs le week-end dernier.



Lors de cette soirée, les numéros gagnants ont été les suivants : 22 31 38 46 47 et les étoiles 7 et 11. Une seule grille a réussi l’exploit de se défaire des 139 millions de combinaisons différentes et c’est en Espagne qu’un joueur a remporté le gros lot de 143.469.842€.



Du côté français, 429 000 grilles ont été gagnantes et les plus gros gains enregistrés ont été de 24.454€ (5 gagnants au rang n°3). Évidemment, comme pour chaque tirage de l’Euromillions depuis 2014, un joueur, en l’occurrence un internaute, a remporté 1 million d’euros à la tombola My Million grâce à son code gagnant LT1736325.



Prochain tirage Euromillions ce vendredi 10 décembre : 17 millions d’euros, nouveau jackpot



Aujourd’hui, pour ce tirage Euromillions du vendredi 10 décembre 2021, c’est une toute nouvelle cagnotte qui sera mise en jeu en France et dans les autres pays membres de la communauté Euromillions. Le montant du jackpot est fixé à 17 millions d’euros ; somme à partager entre tous les gagnants du rang n°1.



Si vous souhaitez jouer une grille Euromillions pour le tirage du jour, vous pourrez le faire jusqu’à 23h15, heure de Saint-Denis (soit 20h15, heure de la Métropole). Vous aurez le choix entre jouer une grille en ligne sur FDJ.fr ou bien directement dans l’un des points de vente de l’île.



• Prix d’une grille Euromillions : 2,50€ pour une grille simple

• Heure limite pour jouer ce vendredi 10 décembre : 23h15

• Chance de gagner un lot à Euromillions : 1 sur 12,5 via une grille classique, 1 sur 4 avec l’option Étoile+





