Tir de gomme-cogne à St-Gilles : Un blessé, un homme en garde à vue

Scène de far west cet après-midi à Saint-Gilles. Une violente altercation s'est produite. Une personne a été hospitalisée et une autre a été placée en garde à vue. Par Régis Labrousse - Publié le Vendredi 3 Septembre 2021 à 16:11

Une détonation a retenti aux alentours de 15H à Saint-Gilles-les-Bains. Selon nos informations, un homme aurait fait usage d'un gomme-cogne aux abords de la supérette Vival de la station balnéaire, sur l'avenue très passante du Général de Gaulle. Une personne a été atteinte.



L'homme âgé d'une quarantaine d'années a été pris en charge légèrement blessé à la tête et au bras. La personne visée a été transférée au CHU de Bellepierre. L'auteur du coup de feu s'est rendu aux forces de l'ordre et a été placé en garde à vue.