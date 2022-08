La grande Une Tir de flash-ball en plein visage : Loïc demande une requalification des faits en tentative de meurtre

Loïc a été victime d'un tir de flashball lors d'une soirée à Saint-Philippe le 17 mars dernier. Le jeune soupçonné d'être à l'origine du tir a été mis en examen pour violences aggravées. Les proches de la victime réclament une requalification des faits en tentative de meurtre.







"C'est un fait d'arme. Il doit être considéré comme quelqu'un qui était sur un théâtre de guerre. Mais ici, nous sommes en paix", ajoute Alcide Grondin. "Nous, on souhaite qu'on requalifie l'affaire en tentative de meurtre. Mon fils a été entre la vie et la mort, on lui a tiré dessus. Des vidéos le prouvent", rappelle-t-il.



"En surface, il va bien, mais en profondeur, tout est à reconstruire. On va l'entourer de notre amour", assure le père de la victime. Il explique que Loïc s'est éloigné des réseaux sociaux mais qu'il aurait tout de même envie de dire aux personnes qui le suivent : "Ne vous tracassez pas, je surmonte ma peine."



Son père détaille : "Loïc se bat avec toutes les armes qu'il a. Il est renfermé sur lui-même. Il a énormément de visites avec des psychologues et des experts de l'hôpital. Là, il y a les expertises pour la vue, pour le nez."