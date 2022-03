La grande Une Tir de flash-ball en plein visage : Le message d'espoir de Loïc depuis son lit d'hôpital

Une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux où Loïc, le jeune homme de 23 ans, gravement blessé au visage par un tir de flash-ball s'exprime. Il remercie ses proches présents à la soirée pour leur aide, appelle à la solidarité des habitants de Saint-Philippe et demande à tous de renoncer à la violence. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 22 Mars 2022 à 20:54

"Pou tous les ga St-Philippe, zot la fé ce qu'il fallait faire. À aucun moment c'est la faute à personne", lance Loïc depuis son lit d'hôpital, dans une vidéo publiée par son père sur les réseaux sociaux.



Loïc, âgé de 23 ans, est la victime d'un tir de flash-ball en plein visage. "Ce soir-là, si n'avé un ga té devé prend' un balle, mi préfère c'était mwin la pri. Mi koné mi lé kapab assumé", explique le jeune homme, encore fatigué. "N'oré eu plus de gens morts, soit n'oré été un tas de ga la geôle", dit-il. "Saint-Philippe, nou lé solidèr, tout lé ga la met a zot en place kan i fallait. Big up zot tout", conclut le courageux jeune homme.





Le GIGN a interpellé le suspect dans l'affaire ce dimanche. Le jeune homme de 20 ans a été mis en examen pour violences aggravées suite à son déferrement devant le tribunal de Saint-Pierre. Il a reconnu les faits, a exprimé des regrets et a déclaré se sentir en danger, selon son avocat