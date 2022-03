La grande Une Tir de flash-ball en plein visage : "Je me sens en danger", déclare le suspect

Le jeune homme interpellé dans le cadre de l'altercation violente qui s'est produite à Saint-Joseph jeudi soir vient d'être mis en examen pour violences aggravées. Il est accusé d'avoir tiré avec un flash-ball à bout portant sur le visage d'un jeune lors d'une soirée à Saint-Philippe. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 22 Mars 2022 à 17:39





Le suspect dans l'affaire du tir de flash-ball à Saint-Philippe a reconnu les faits et a été mis en examen pour violences aggravées , deux jours après son interpellation "Des regrets, il en a énormément, c'est sûr, au vu des conséquences ", explique Maître Julien Barraco, l'avocat du jeune homme mis en examen."Au cours de cette soirée, il n'a jamais eu la volonté d'être violent, ce sont les circonstances qui l'ont ramené à cette violence", assure son avocat."Il reconnaît que c'est lui qui avait l'arme, il reconnaît que c'est lui qui a tiré", explique la robe noire qui rappelle que l'intention d'homicide n'a jamais été retenue à l'encontre de son client."Il n'y a aucune intention de donner la mort. Cela fait quatre jours au regard de la vidéo qu'il est décrit comme quelqu'un de particulièrement violent. Ce n'est pas ce qui ressort de sa personnalité", affirme encore Me Julien Barraco.Le jeune homme a été mis en examen pour violences aggravées mais le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué sur son placement en détention jusqu'au procès. La décision sera prise jeudi. Le suspect a été pour l'instant conduit à Domenjod, à sa demande, celui-ci expliquant : "Je me sens en danger".