Tir de flash ball à Saint-Philippe: "La violence gratuite n’a pas droit de cité sur notre territoire"

Le communiqué de maire de Saint-Philippe :



J’apprends avec stupeur l’agression dont a été victime un jeune de Saint-Philippe. Loïc, âgé de 23 ans, a été touché au visage par un tir de flash ball à bout touchant.



Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte de violence et apporte mon soutien à la famille de Loïc dont la mère est par ailleurs la vice-présidente du CCAS de Saint-Philippe.



Je souhaite à Loïc un prompt rétablissement.



La violence gratuite n’a pas droit de cité sur notre territoire et la municipalité apportera si nécessaire son concours aux forces de l’ordre pour faire toute la lumière sur ces faits et en appréhender l’auteur.



Olivier RIVIERE

Maire de Saint-Philippe