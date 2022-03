A la Une . Tir de flash-ball : La colère du père de Loïc

Il conclut en lançant un appel aux hommes de loi : "L'avocat cherche des circonstances atténuantes. N'a un n'affair i va pa, messieurs les juges, messieurs les avocats. Regardez les choses clairement, avec le coeur. C'est le coeur qui vous parle ! La vie mon z'enfant i sera plu jamé kom avant !" Le père de Loïc s'est exprimé sur les réseaux sociaux mercredi soir. Il a d'abord fait le point sur l'évolution de l' état de santé de son fils : "Loïc fait face à des complications. Il a du mal à respirer et il ne va plus pouvoir respirer correctement pendant longtemps. Parce qu'il y a un morceau qui a été arraché et est perdu."Il a ensuite souhaité évoquer l'affaire. Un jeune de 20 ans a été mis en examen pour des faits de violences aggravées . L'accusé a reconnu être l'auteur du tir de flash-ball. Son avocat a évoqué des circonstances qui l'ont poussé à la violence . Le père de la victime déplore cet argumentaire : "Je suis choqué par les propos qui veulent angéliser un individu et qui cherchent par tous les moyens à dédramatiser des faits d'une gravité extrême."Il rappelle : "La vie de notre fils est en suspens. Nous sommes en souffrance tous les jours, nous sommes à l'hôpital. Notre vie est arrêtée."Le père de Loïc explique les motivations de sa prise de parole : "On a soif de justice. À aucun moment mon fils a montré de signes d'agressivité envers qui que ce soit. Ils lui ont pris son téléphone, ils l'ont volé. Et ce gars marche avec une arme à feu dans son véhicule alors qu'il arrive à une ambiance festive."Il conclut en lançant un appel aux hommes de loi : "L'avocat cherche des circonstances atténuantes. N'a un n'affair i va pa, messieurs les juges, messieurs les avocats. Regardez les choses clairement, avec le coeur. C'est le coeur qui vous parle ! La vie mon z'enfant i sera plu jamé kom avant !"