Tir accidentel de l’arme à feu du garde du corps du président du MEDEF

Un coup de feu accidentel est parti ce matin dans la zone d’accueil des passagers de l’aérogare Roland Garros.



Cet incident implique un personnel de sécurité du président du MEDEF. Geoffroy de Béziers est arrivé à La Réunion ce mercredi matin accompagné d’un garde du corps. Comme le protocole l'exige et eu égard à son autorisation de port d’arme, son arme et ses munitions avaient été séparées lors de son embarquement à Paris.



Lors de son arrivée ce matin à Gillot, l’officier de police chargé de la sécurité rapprochée du patron du MEDEF a récupéré son arme. Un protocole spécifique doit en effet être mis en place pour la remise en service de l’arme.



Cette remise doit se faire hors du public et dans une zone neutre. Mais alors qu'il récupère son arme et qu'il la place dans ses bagages, un coup de feu part accidentellement. Le garde du corps est égratigné par un éclat de balle.



Le garde du corps du président du MEDEF ne s'explique pas cet incident. Il n'a pas nécessité de prise en charge par les secours. Geoffroy de Béziers, comme toute personnalité publique nationale, bénéficie d'une protection rapprochée. Celle-ci est assurée par un officier de police.