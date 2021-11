A la Une . Tir accidentel d'Alec Baldwin : Des règles fondamentales de sécurité ont été violées

L'enquête sur les circonstances de la mort de la directrice de la photographie, lors du tournage d'un western dans lequel l'acteur américain avait le rôle principal, pointe du doigt plusieurs failles de sécurité. Le jour même, des membres de l'équipe étaient allés se divertir avec les armes utilisées dans le film en tirant à balles réelles sur des canettes de bière. Par IS - Publié le Mercredi 3 Novembre 2021 à 09:56





L'enquête sur cet accident mortel survenu pendant le tournage de "Rust", pointe plusieurs failles concernant la sécurité.



L'acteur aurait d'abord dû vérifier qu'aucune balle ne se trouvait logée dans le chargeur. Et ce, même si l'armurière en chef était présente et que l'assistant-réalisateur, qui venait de la lui passer, avait déclaré l'"arme froide", c'est-à-dire vide de toute munition.



Arme froide ?



"Peu importe si des gens avant vous ont mal fait leur boulot. C'est à celui qui a une arme entre les mains de vérifier", diagnostique un policier spécialisé dans la sécurité sur les tournages. Ensuite, lorsque le coup est accidentellement parti, Alec Baldwin était en train de s'entrainer à dégainer son arme. Mais contrairement aux essais du matin, la lumière avait changé et l'acteur américain avait visé la caméra. Une violation majeure du protocole de sécurité visant à prévenir ce type d'accident, selon le même officier.



Un protocole constitué de quatre règles élémentaires : toujours considérer qu’une arme est chargée, ne jamais pointer son arme vers quelqu’un qu’on n’a pas l’intention de blesser, ne pas laisser son index sur la gâchette avant de tirer et être conscient de ce qui se trouve devant, derrière, et sur les côtés de la cible.



Ainsi, si Alec Baldwin avait suivi les règles de base (qui ne lui ont certainement pas été inculquées), sa balle aurait fini au sol ou dans un mur. Ceci étant dit, il est important de rappeler qu'aucune balle réelle ne doit se trouver sur un plateau. Or, les investigations montrent que le jour même, des employés du tournage avaient emprunté des armes afin d'aller se divertir dans un champ voisin, en tirant à balles réelles sur des canettes de bière. Une des pires entorses aux règles de sécurité que l'on puisse faire.



Aucune balle réelle sur un plateau



Enfin, les personnes présentes sur le tournage avaient déjà dénoncé, bien avant le drame, des conditions de tournage qui questionnaient. Moins d’une semaine avant, une doublure avait tiré deux coups de feu en croyant que l’arme "était froide". L'assistant-réalisateur, Dave Halls, a, par ailleurs, été renvoyé du tournage d'un film en 2019 après qu'un acteur a été blessé dans des conditions identiques. Selon nos confrères de la presse nationale, les briefings de sécurité n'étaient pas son fort.

