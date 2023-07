Tir à l’arc : Immersion au club des archers de Saint-Denis pour les marmailles de 1000 Sourires

Le communiqué :



Une trentaine d’enfants parrainés par 1000 Sourires ont pu découvrir le tir à l’arc en cette période de vacances scolaires. C’est Christian Bommalais, président du Club des Archers de Saint-Denis, qui a accueilli les marmailles, en compagnie des animateurs du club. "A chaque fois, c’est un plaisir de recevoir les enfants de l’association et de leur faire découvrir ce sport qu’ils sont très peu à connaître", déclare-t-il ravi.



Après avoir pris des forces avec un petit-déjeuner, les marmailles assistent épatés à une démonstration de tirs de la championne de La Réunion 2023 Lai Tsan Randriantsara, âgée de 15 ans et qui intègrera le Pôle Espoir de Boulouris (près de Marseille) à la rentrée prochaine. Ils n’ont alors qu’une hâte : prendre en main leur arc.



Jouer les Robins des Bois le temps d’une journée



Les enfants ont démarré les ateliers par petits groupes avec, pour commencer, l’objectif d’adopter la posture parfaite pour réussir son tir. Et ce n’est aussi facile que ça en a l’air ! "C’est assez dur. Il faut bien placer ses mains et casser son coude. J’ai tiré deux flèches. Une dans la cible et une est tombée par terre", explique la petite Soane, 11 ans, qui au fil de l’entraînement, va réussir à devenir plus précise dans ses mouvements.



Une fois les marmailles prêts à mettre toutes leurs flèches dans le mille, le challenge peut commencer. Le principe est simple : le groupe d’enfants qui marque le plus de points remporte la compétition. Sous les encouragements de leurs camarades, les Robins des Bois du jour ont dû viser des cibles avec des ballons, des représentations de fruits ou encore d’animaux. Un moment très ludique qui s’est clos par le comptage des points ! C’est finalement l’équipe de Mimose, l’animatrice du club, qui arrive en tête avec les meilleures flèches décochées. Tous les enfants repartent tout de même avec une récompense : une belle médaille pour récompenser leurs efforts.



"Il y a beaucoup d’enfants qui ne vont pas en vacances alors c’est un plaisir de leur faire découvrir une activité en ce mois de juillet. On voit que les marmailles s’amusent et passent un bon moment."



Cette opération "Vacances" clôture le premier semestre bien riche de l’Association 1000 Sourires. "Depuis février, nous avons mené 9 opérations. Ce sont près de 400 enfants qui ont été parrainés. Ils ont pu faire des baptêmes en hélicoptère avec Hélilagon, participer à une journée au Palm Hotêl & Spa, s’initier au karting, s’émerveiller avec le magicien Larsene au Mercure Créolia, participeràdes ateliers avec les équipes de la Gendarmerie de La Réunion et de la Protection Civile, jouer au foot avec Kadidiatou Diani (PSG et équipe de France) et nos parrains Ludovic Ajorque et Fabrice Abriel, et passer une journée à la Plaine des Palmistes pour une cueillette de goyaviers et des activités artistiques au Domaine des Tourelles" souligne le président de l’Association Ibrahim Ingar.



1000 Sourires c'est à ce jour : 295 opérations réalisées et 12 326 marmailles parrainés.