A la Une .. Tipimente est de retour et elle n'a pas du tout changé

La rappeuse revient pour la première fois en solo depuis 3 ans avec "Coconut Juice". Par Baradi Siva - Publié le Samedi 5 Mars 2022 à 14:34

Tipimente avait marqué la scène musicale réunionnaise au milieu des années 2010 avec des tubes comme "One Taba One Sleep" qui a été visionné plus de 1,5 million de fois sur YouTube ou encore "Comme un malbar".



Ses productions, en collaboration avec Nikooo, se sont faites plus rares ces dernières années. Elle revient en solo avec "Coconut Juice", dans un clip tourné en Espagne. Mais Tipimente a conservé sa marque de fabrique, des punchlines créoles en série.









