Tipimente est de retour !

La rappeuse Tipimente, notamment connue pour "One Taba One Sleep" et "Comme un Malbar", n'avait plus alimenté les plateformes de streaming depuis plus de deux ans. Elle revient avec la même équipe derrière la caméra et l'ordinateur, mais aussi entourée de Misiz et de Nicko.

Par Baradi SIVA - Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 à 09:50 | Lu 830 fois