Tine Poppy & Christine Salem au Grand Rex Paris !

Fort du succès de l’acte II, "Figures de Femmes Totem" (FFTOM) revient pour sa troisième édition sur la scène du Grand Rex de Paris le 25 Mars 2020 avec une ode symphonique célébrant les cultures d’Outre-Mer à travers ses grandes figures féminines, ambassadrices du patrimoine immatériel ultramarin. Les Réunionnaises Tine Poppy et Christine seront de la partie !



Pour ce nouveau spectacle, FFTOM a choisi de réinvestir le patrimoine musical du Groupe emblématique MALAVOI. Au sein d’une installation immersive, les Femmes Totem Jocelyne Beroard (Martinique), Flavia Coelho (Brésil), Emeline Michel (Haïti), Tanya St Val (Guadeloupe), Tyssia (Nouvelle-Calédonie), Christine Salem, Tine Poppy (pour La Réunion), et Fanny J (Guyane), célèbrent au sein de ce répertoire toute la musicalité de la langue créole.



FFTOM a également décidé de donner la place à deux magnifiques révélations artistique CélineLanguedoc (Guadeloupe) et Saïna Manotte (Guyane). Dans un concept imaginé et conçu par Chantal Clem, la directionUn concert au GRAND REX / Paris pour la culture des Outres mers.... La Réunion lé là!



artistique est assurée par Tony Chasseur et Thierry Vaton. L’orchestration de cette féérie poétique mariant les Cordes au Tambour ré-enchante le répertoire sur des rythmes à la fois ancestraux et contemporains. Un dialogue passionné entre le son brut, rauque et fauve des percussions et la sensualité des instruments à cordes qui fait émerger des sonorités métissées qui ont su, loin des chaines et des entraves des sociétés en construction d’alors et encore, dire ces peuples et magnifier ce patrimoine au delà des mers. Pour la RÉUNION: Ces deux artistes auront la chance d’être sur cette scène mythique du Grand REX où a joué dernièrement Madonna !