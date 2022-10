A la Une . Tina Turner, Ella Fitzgerald et Aretha Franklin au menu de Maëva Fourez vendredi soir

Maëva Fourez rendra hommage ce vendredi soir à Tina Turner, Ella Fitzgerald et Aretha Franklin. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 11 Octobre 2022 à 15:49





La jeune artiste ne cesse de se mesurer aux grandes voix. Cette fois, un défi de taille l’attend puisque c’est à un trio de choc qu’elle décide de rendre hommage, ni plus ni moins que Tina Turner, Ella Fitzgerald et Aretha Franklin.



La promesse d'un show explosif.



C’est donc un spectacle 100% local qui réunira dynamisme et peps à la Tina Turner, douces mélodies du jazz swing à la Ella Fitzgerald et groove de la soul music à la Aretha Franklin, le tout mis en œuvre par de talentueux musiciens, choristes et danseuses péï.



https://web.digitick.com/maeva-fourez-chante-les-3-divas-spectacle-teat-champ-fleuri-sainte-clotilde-14-octobre-2022-css5-theatrereunion-pg101-ri8999303.html



Voix : Maeva Fourez

Basse : Philippe Chavriacouty

Trompette 1 : Grégoire Chevrant

Trompette 2 : Laurent Chane Kam

Saxophone ténor : Jean-Loup Cornez

Batterie : Vincent Bellec

Guitare : Matthieu Magrit

Piano 1 : Fred Perreard

Piano 2 : Guillaume Landré

Chœurs : Soul Sisters

