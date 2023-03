A la Une .. Timéo et Lili sauvent une jeune tortue imbriquée enchevêtrée dans une ligne le pêche

​Grâce à la présence d’esprit de jeunes baigneurs, les soigneurs du centre Kelonia ont pu dégager une tortue de ses entraves. Par LG - Publié le Samedi 25 Mars 2023 à 10:01

Un hameçon, un plomb, 2,1 mètres de nylon et un flotteur artisanal auraient constitué un piège mortel pour cette très jeune tortue.



Un grand merci à Timéo et Lili qui ont ramené sur la plage une jeune tortue imbriquée enchevêtrée dans une ligne le pêche qui s’était coincée dans du corail, salue Kelonia. L’intervention précoce de Timéo et Lili aura permis d’éviter des lésions graves et de sauver la tortue.



C’est une très jeune tortue imbriquée de 4,3 kg certainement arrivée du large vers le lagon il y a quelques mois, et qui explore son nouvel environnement.



Libérée de son piège, elle est en observation au Centre de soins de Kelonia et devrait pouvoir être relâchée rapidement.



Les tortues peuvent s’emmêler dans les lignes de pêche ou mordre à l’hameçon. Lorsque cela arrive, Kelonia rappelle les bons gestes à adopter :



- si la taille de la tortue le permet il faut la ramener au bord et prévenir le Centre de soins de Kelonia (0692 65 37 98/0262 43 81 10) qui viendra la prendre en charge et retirer l’hameçon dans de bonnes conditions



- si la tortue est trop grosse, il faut couper le fils le plus court possible, pour éviter que l’enchevêtrement dans le fils ne provoque des garrots ou la noyade de la tortue.