Timbres : La nouvelle Marianne bien accueillie par le public

Les nouveaux timbres "Marianne" sont commercialisés depuis ce matin dans tous les bureaux de poste de l'île. Une Marianne qui fait l'unanimité auprès des clients rencontrés dans ce bureau de Sainte-Clotilde, qu'ils trouvent "plus féminine".



Cette nouvelle Marianne, dévoilée le 19 juillet dernier par Emmanuel Macron, a été dessinée par un duo d'artistes féminin, YZ et Elsa Catelin, qui souhaitait faire de ce symbole républicain une "femme forte" : "Cette Marianne est contemporaine mais nous fait penser également à la reproduction d’une sculpture de pierre, une matière qui nous ancre dans nos racines, notre histoire et notre patrimoine (…) Ses cheveux pris par le vent la font libre, libre d’agir comme elle le souhaite guidée par son identité propre, tout en défendant les principes de la République".