TikTok bientôt interdit aux Etats-Unis ?

Le président Donald Trump avait menacé à plusieurs reprises d'interdire le réseau social chinois TikTok sur le territoire des Etats-Unis. Joe Biden, depuis son arrivée, avait tenté de calmer le jeu. Hier cependant, deux sénateurs américains ont à nouveau déposé une proposition de loi bipartite visant à bannir TikTok. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 14 Décembre 2022 à 16:53

Un sénateur et un membre du Congrès, tous deux républicains, ont déposé hier une nouvelle proposition de loi bipartite afin de faire voter une interdiction de TikTok. La législation bloquerait toutes les transactions de toute entreprise de médias sociaux chinois ou sous l'influence de la Chine et de la Russie



Pour eux, c'est la seule façon d'empêcher le réseau social chinois de collecter des données sensibles des utilisateurs et utilisatrices américains pour le compte des services de renseignement chinois, voire d’influencer les élections et d’endoctriner la population occidentale.



Pourtant, à la suite des attaques de Donald Trump, TikTok avait déjà donné des gages de bonne volonté, comme de stocker les données des utilisateurs américains sur des serveurs basés aux Etats-Unis, donc hors de portée des ingénieurs chinois. Ce qui avait poussé Joe Biden à abandonner les projets d'interdiction de son prédécesseur. Mais certains experts expliquent que ces précautions ne sont pas suffisantes et qu'il est facile de contourner ces mesures.

En l'état, il y a peu de chances que TikTok soit définitivement interdit aux États-Unis mais cette nouvelle annonce replace le réseau social chinois sous les projecteurs de l'actualité. D'autant que de nombreuses voix s'élèvent au même moment en Europe pour demander que TikTok soit obligé de révéler la façon dont elle collecte les données utilisateurs.



