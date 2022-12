La grande Une TikTok : Quelles sont les tendances ?

Chaque mois de l’année 2022, des vidéos tendances s'enchaînent sur TikTok, que tous les jeunes du monde suivent et reproduisent, y compris les Réunionnais. Découvrons ensemble les tendances de décembre. Par Mickaëlla Dijoux - Publié le Dimanche 18 Décembre 2022 à 14:53

Sur TikTok, les contenus photos et vidéos foisonnent. De nos jours, des milliers de jeunes se retrouvent quasi-quotidiennement sur le réseau social. Face à ce flux de contenus divers et variés, il est facile de se perdre. Nous avons pu constater trois types de catégories en tendance sur cette application pour ce mois de décembre.



La carte de l'humour plébiscitée par les Réunionnais



Sur TikTok, les Réunionnais utilisent beaucoup la carte de l'humour aux références locales, que ce soit pour dénoncer des choses, partager des anecdotes, ou encore évoquer le quotidien. Simples utilisateurs ou influenceurs, ils racontent ce qu’il se passe à La Réunion avec deux objectifs : attirer l’attention et faire rire.



Certaines marques réunionnaises utilisent également ce filon pour promouvoir leurs produits auprès d’une clientèle jeune. En partenariat avec des influenceurs, personnalités publiques ou des chanteurs pei, certaines de ces marques font rimer humour et publicité.



AI Manga, le filtre actuel du moment



“AI Manga” est le filtre en top tendance sur TikTok. Il a la particularité de transformer tout type de personne ou de choses en personnage ou en style d’animé ou de manga. Animaux, objets, dessin, famille, amis... tout y passe.



Nombreux sont ceux qui se sont épris de ce filtre, voulant découvrir à quoi ils ressemblent dans ce monde des animés, dans plusieurs styles différents. Avec le Hashtag #aimanga, plus de 590 millions d’utilisateurs ont utilisé ce filtre pour l’ériger en tendance pour le plus grand plaisir des fans d’animé et de manga.



Mais ce filtre suscite aussi de la critique : il affine souvent les traits des utilisateurs mais aussi blanchit la peau. De quoi déplaire à certains qui souhaitent se voir en personnage d’animé en restant eux mêmes et non stéréotypés.



L’équipe de France en top hashtag



Suite au parcours plein de réussite de la France en demi-finale à la Coupe du monde 2022, le hashtag sponsorisé #fiersdetrebleus a fait son apparition en tendance sur TikTok pour les encourager, permettant de mettre en lumière les footballeurs mais aussi les fans.



Plus de 320 millions de personnes ont ajouté ce hashtag à leurs vidéos TikTok pour montrer leur soutien à la France. Des vidéos des Tiktokeurs regardant les matchs, des montages humoristiques ou encore des vidéos de soutien. Plus la France avance dans son parcours, plus longtemps ce hashtag sponsorisé restera en tendance sur Tik Tok.