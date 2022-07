La grande Une TikTok : Découvrez les ados stars de La Réunion

Ils s’appellent Losy, Jeanina, David Techer et Jordane et comptent des milliers d’abonnés sur Tiktok, où ils partagent leur univers. Entre humour et tranches de vie, ces jeunes créateurs de contenus nous racontent pourquoi ils y consacrent autant de temps. Par SF-BS - Publié le Lundi 11 Juillet 2022 à 10:59





Les données indiquent que plus des trois quarts de toutes les personnes qui peuvent utiliser les médias sociaux le font déjà, soit les personnes de plus de 13 ans (public éligible à l’accès aux réseaux sociaux). Parmi toutes les plateformes disponibles, Tiktok a réussi à tirer son épingle du jeu.



Avec près d’1 million de nouveaux utilisateurs par jour, l’application mobile de partage de vidéo et de réseautage social lancée en septembre 2016 connaît encore aujourd’hui une forte croissance.



Selon les dernières statistiques des ressources publicitaires de ByteDance qui développe cette application, l’audience publicitaire du réseau social chinois atteint les 970 millions d’utilisateurs âgés de 18 ans et plus et continue sa progression au premier trimestre 2022 avec 85 millions de nouveaux abonnés.



Comme elle, David compte des milliers d’abonnées, avec qui, en plus des vidéos qu’il partage, le jeune homme échange sur la plateforme via des lives. "J’ai des abonnés qui sont devenus amis, j’ai des amis qui sont devenus abonnés”, avance-t-il.



Pour Jordan, le fait de s'exprimer sur cette plateforme auprès d'un public bienveillant est une véritable révélation. Outre le divertissement, partager sur Tiktok lui a fait prendre confiance en lui, après des mésaventures sur d'autres plateformes. D'après son expérience et celle de Losy, les commentaires négatifs et autres "haters" seraient bien moins nombreux sur Tiktok que sur Facebook qui est "pour les plus vieux", nous dit Losy.