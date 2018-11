A la Une .. "Tienbo974", la page d’entraide à la Réunionnaise en ce moment de crise





En ce 7eme jour de blocage, plus de plus de 11.000 personnes sont membres du groupe depuis hier. L’entraide est bel et bien là. Certains proposent d’emmener des voyageurs à l’aéroport, d’autres de rapporter à manger aux gramounes. "Je pars dans 25 min de l'Étang Saint-Leu pour aller voir si Leclerc portail est ouvert puis à Saint-Leu en bas pour compléter mon ravitaillement. Si besoin je peux prendre jusqu'à trois personnes", a posté Régis Q. ce vendredi matin.



Laurence Gilibert, administratrice du groupe, a pris cette initiative avec ses collègues de l'agence de communication d'influence, GBO. "On fait du télétravail depuis le début de la semaine et on est au téléphone entre nous. On s'est demandé comment, à distance, mettre nos aptitudes professionnelles pour faire évoluer la situation? Le but n'est pas de faire du débat politique mais de fournir un outil pour rassurer les gens et recréer du lien. C'est une plateforme d'entraide".



Besoin de garde d’enfants ? De transport ? D’aide à domicile ? N’hésitez pas à demander car nos concitoyens sont manifestement là pour aider. Service pratiquement 24h sur 24.



Quelques commentaires demandent si le groupe va perdurer après la crise.



Quoi qu'il en soit, pour le moment: La Réunion, tienbo larg pa !

