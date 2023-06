Tickets gagnants coup sur coup pour un Réunionnais

Un Saint-Paulois qui est allé tenter sa chance au grattage chez un buraliste de la Saline rafle le million !



Après avoir gratté un ticket Millionnaire, le voilà qui empoche 100 euros. Loin de vouloir en rester là, il décide de tenter sa chance à nouveau. Persuadé qu’il ne pourrait y avoir un autre ticket gagnant dans la même série, il écarte ce jeu en réinvestissant dans d’autres tickets de grattage. Il se ravise et complète par un ticket Millionnaire.



Choix payant, il remporte la coquette somme de 1 million d’euros. Il rentre à la maison et interpelle son épouse : "chérie, tu ne devineras jamais, tu as un millionnaire devant toi !", lance-t-il à sa femme.



Bien entendu, celle-ci pense à une blague mais se rend à l’évidence lorsqu’elle regarde attentivement le précieux ticket. D’après l’agence Réunion de la Française des jeux qui a donc remis ce chèque à l’heureux gagnant, le couple a mis dans ses priorités la réalisation d’un projet immobilier.