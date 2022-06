A la Une . Tic tac, plus que quelques heures pour déclarer vos impôts

La période pour déclarer ses revenus aux impôts prend fin ce mercredi 8 juin minuit. Les contribuables n’ayant pas rempli leur déclaration s’exposent à une majoration de 10%. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 8 Juin 2022 à 06:05

Plus le temps de procrastiner. La date limite pour déclarer ses revenus 2021 intervient ce mercredi à minuit. Dès demain, les contribuables n’ayant pas effectué cette déclaration verront une majoration de 10% si le retard est de moins de 30 jours.



La majoration monte à 20% si une mise en demeure est effectuée et jusqu’à 40% au-delà de 30 jours. Passé ce délai, les dispositifs de défiscalisation ne seront plus possibles. La déclaration qui doit être réalisée même si vous n’êtes pas imposable, sous peine d’une amende de 150 euros.



Si les impôts sont prélevés à la source depuis quelques années, cette déclaration permet à la Direction générale des Finances publiques (DGFP) d’évaluer le montant total d’impôts dont vous êtes redevable. Le cas échéant, un solde d’impôts sera rendu en septembre si un trop-plein a été perçu. Les avis d’imposition seront transmis fin juillet.



Pour les personnes disposant de la déclaration automatique, pensez à vérifier l’exactitude de toutes les informations. En cas d’erreur détectée après la date limite, un service de correction en ligne sera disponible en août jusqu’au mois de décembre.



Gaëtan Dumuids