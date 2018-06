Culture

Tic Show à la Cité des Arts, l'interview des artistes.

Organisé par l’association Studiotic, le Tic Show s’est déroulé ce 23 février à la Cité des Arts. Objectif principal de cet événement, la promotion de groupes musicaux. Une scène composée d’artistes de divers horizons : Boobz (Rap), Lorizine (Maloya), Vacuum Road (Metal alternatif), Rocuar Palace( prog/noïs), Tell Me Peter (rock alternatif) et No Leads (soul/funk).



Interviewés par Elodie de César, ces artistes nous délivrent leur ressenti avant et après leur passage sur scène.

