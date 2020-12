Culture Tias sur scène vendredi pour un concert gratuit

Depuis le 14 décembre, l’artiste entrepreneur TIAS est en résidence de création et de médiation culturelle au Kerveguen à Saint-Pierre. Il y sera jusqu’au 18 décembre. Par Emilie Carassou - Publié le Jeudi 17 Décembre 2020 à 11:56 | Lu 179 fois

Le chanteur originaire de la Réunion sera sur scène ce vendredi 18 décembre pour un concert gratuit qui aura lieu à 19h dans la salle saint-pierroise.



TIAS propose de faire découvrir les métiers du spectacle à des jeunes de 14 à 18 ans de la SEGPA ( Sections d'enseignement général et professionnel adapté ) du collège Paul Hermann de Saint-Pierre et se rend disponible pour répondre à leurs questions pendant cette semaine riche de partage et d’émotions.



En leur donnant l’opportunité de participer à la mise en forme sur scène de son dernier album « LIENS », il souhaite attirer leur attention sur des perspectives professionnelles peu connues du grand public. Une forme d’immersion dans les coulisses du monde du spectacle vivant.



« De l’album à la scène » est cofinancée par la Direction des affaires culturelles Réunion et la Mairie de Saint-Pierre. Cette action répond à l’appel national pour la valorisation de la culture dans le contexte que l’on connaît depuis le mois de mars 2020.





