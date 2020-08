A la Une . TiK ToK : Les heures du réseau social sont comptées aux États-Unis

Donald Trump a annoncé vendredi dernier vouloir interdire le réseau social aux États-Unis. Le président américain évoque un enjeu de sécurité nationale. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 2 Août 2020 à 10:45 | Lu 451 fois

"J'ai ce pouvoir. Je peux le faire avec un décret". Les menaces de Donald Trump pour Tik Tok sont claires et nettes. C’est lors d’un vol à bord de l’Air Force One que le président a fait cette annonce vendredi dernier. Le candidat à sa réélection a affirmé vouloir interdire le réseau social sur le sol américain pour des raisons de défense nationale. Donald Trump reproche à la plateforme américaine, qui appartient au groupe chinois ByteDance, de fournir ses données au gouvernement chinois.



Le résident de la Maison Blanche a indiqué qu’il n’était pas favorable à un rachat des activités américaines de la société par une compagnie américaine. Tik Tok est sous le feu d’une enquête du CFIUS, l'agence chargée de s'assurer que les investissements étrangers ne présentent pas de risque pour la sécurité nationale. Pour éviter tous problèmes, la plateforme imaginait un divorce avec la société ByteDance. Selon le Wall Street Journal, Microsoft était en négociation pour acquérir le réseau social, mais les discussions sont actuellement en pause.



Tik Tok est un réseau social qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs à travers le monde, dont 100 millions aux États-Unis. Cette décision inquiète les utilisateurs qui craignent de voir l’application disparaître. Ces menaces s’inscrivent dans la montée des tensions entre Pékin et Washington depuis plusieurs semaines.



