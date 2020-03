Courrier des lecteurs Ti cok, le PCR…. St Leu la politique autrement, Mort de Rire !

Evidemment le titre est volontairement provocateur… parce que s’agissant d’une échéance aussi décisive et capitale que les prochaines élections municipales s’il est permis de rire, c’est de rire jaune ! Pourtant faire de la Politique autrement est d’une fatale urgence si nous ne voulons pas tous mourir (« vivre tous simplement pour que simplement tous puissent vivre » le Mahatma Gandhi) !

En effet, compte tenu du rôle éminent de la commune pour assurer les fondamentaux de la vie quotidienne (état civil, gestion des routes, des écoles, de la distribution de l’eau de l’électricité, de l’environnement, de l’action sociale, etc.)

…compte tenu des nombreux défis Réunionnais au 1er rang desquels les transitions démocratique et écologique ;



Contrairement à ce que certains voudraient laisser croire la séquence électorale qui s’ouvre le 15/03/2020 constitue un moment déterminant pour notre destinée commune ; l’échelon municipal (et intercommunal) et la période 2020-2026 sont déterminants, la responsabilité des futurs élus municipaux et intercommunaux sera écrasante face au risque d’effondrement de notre bien vivre ensemble, de notre civilisation !



Peut-être certains ont perdu de vue que le mouvement des Gilets Jaunes est venu apporter une démonstration sidérante que les objectifs de dignité, de liberté, d'égalité, de fraternité ne sont pas au rendez-vous ! Trop de frères ici et sur le territoire national ne jouissent pas pleinement des promesses de la République. Nous sommes à la croisée des chemins et pouvons craindre que le pire advienne …



…ou nous déciderons de réaliser pleinement notre bien vivre ensemble dans une perspective de développement humain durable, de fraternité, de dignité et de restauration de l’harmonie avec notre terre Réunionnaise, de réinvestir notre communauté en faisant revivre sincèrement notre art de vivre créole et le Génie Réunionnais ?



…ou nous nous déchirerons et nous trahirons alors les 2 actes fondateurs de l’espérance Réunionnaise aux idéaux Humaniste et Républicain : le décret abolissant l’esclavage promulgué par Sarda Garriga le 20 décembre 1848 et la départementalisation de 1946 ?

Parce que le mouvement des Gilets Jaunes marquant l’irruption inattendue et stupéfiante d’une vox populi dans l’espace public, nous oblige à revisiter et refonder l’expression démocratique.



Parce que le réchauffement climatique, la dégradation de l’environnement et l’effondrement de la biodiversité mettent en péril même la trajectoire humaine.



Il y urgence à construire une transition démocratique et écologique en replaçant l’agora au cœur des quartiers en cohérence avec les instances délibérantes des Institutions légitimes de la République (depuis l’assemblée nationale jusqu’aux conseils municipaux) issues de l’expression démocratique du PEUPLE SOUVERAIN !



Ma conviction profonde c’est qu’un peuple divisé ne pourra affronter les défis du temps présent et de ceux qui viennent ! … et la première responsabilité de chacun de nous, de chaque citoyen est de prendre part aux élections en allant VOTER en gardant en mémoire…

… que non loin de nous Mandela a passé 27 ans dans les geôles sud-africaines à l’issue du procès de Rivonia (juin 1963 à octobre 1964 devant la haute cour du Transvaal) en défendant un principe simple « un Homme, un vote » en concluant son plaidoyer d’un propos qui honore la dignité Humaine :



« au cours de ma vie je me suis consacré à la lutte du peuple sud-africain. J’ai lutté contre la domination blanche et j’ai lutté contre la domination noire. J’ai défendu l’idéal d’une société libre et démocratique dans laquelle tous vivraient en harmonie et avec des chances égales. J’espère vivre pour réaliser cet idéal. Mais s’il le faut, c’est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir ».



… que dans notre histoire récente nos anciens, dans le cadre du PCR, ont combattus la fraude électorale orchestrée dans les années 60 par l’ETAT et son sinistre représentant local, le Préfet Jean Perrault Pradier ! Gardons en mémoire le sacrifice de Rico Carpaye parmi d’autres ! Ils nous obligent et appellent à notre responsabilité !



La situation de ST Leu mérite qu’on s’y arrête un instant ! quelques éléments doivent éclairer l’électeur !

Le PCR, bato fou !



Qui aime profondément la Réunion et les Réunionnais, ne peut méconnaitre le rôle fondamental et structurant du PCR dans l’élaboration d’une vision et par certains aspects dans la concrétisation de celle-ci dans la réalité de l’organisation du territoire ! Pendant près de 60 ans Paul Vergès a assumé le leadership inconstatable et très peu contesté du parti qu’il créa en 1959 pour s’émancipé du PCF et de sa position paradoxale concernant la décolonisation à l’instar d’Aimé Césaire qui créa à la même époque le PPM (parti progressiste Martiniquais) ! Las Paul Vergès est mort et avec lui semble t’il une certaine éthique en plus d’une vision progressiste Réunionnaise – Ile Monde !



Alors que Gilles Leperlier qui incarne un faible et rare espoir d’une résilience du PCR soutient le Maire sortant, on constate avec effarement que la section locale du PCR, soit 2 ou 3 personnes qui pourraient tenir réunion dans une cabine téléphonique soutiennent un candidat dont on peine à voir le projet pour la commune, pire dont la probité est discutable. Il faut en effet se rappeler que le candidat soutenu par le « PCR » (ainsi que le PS, LFI et les écologistes) a fait l’objet d’une condamnation pour corruption et délit de favoritisme alors qu’il assumait la fonction de Président de la Chambre des métiers au milieu des années 2000; si l’Homme a payé sa dette à la société et doit être respecté en tant que telle il est difficile de comprendre qu’un parti tel que le PCR préfère soutenir un homme à la probité contestable en prenant le contre-pied d’un cadre éminent du Parti qui incarne presque à lui seul l’avenir incertain du PCR ; La sacro-sainte discipline du parti a ainsi fait long feu ; en perdant ses valeurs le PCR dérivent tel un bato fou et il apparait évident que les dirigeants du PCR n’incarnent plus qu’une ambition égotique !



Ti Coq Titanic de la politique Réunionnaise !



Thierry Robert constitue à mon sens la plus grande déception politique de ces 20 dernières années ; fort d’un succès improbable face à un baron de la droite locale aux municipales de 2008 marquant son irruption sur la scène politique locale ; fort d’un premier mandat probant, d’une capacité oratoire le plaçant au niveau des plus brillant politiciens locaux (P Vergès, JP Virapoullé, C Hamilcaro, M Vergoz, etc.), d’un engagement total et d’une force de travail que personne ne peut remettre en cause, nous ne pouvons que regretter la dérive actuel de ce fort en gueule dont les éructations oratoires deviennent pathologiques illustrant le syndrome de la montgolfière (les pieds i touchent pu terre, la tête i enfle)



A l’image du Titanic, il illustre parfaitement la dérive de cette majesté des mers qui finit sa course au fond de l’Atlantique après avoir embrassé un iceberg… Thierry Robert lui se saborde seul en faisant naufrage avec fracas sur les rives de son égo démesuré ; se faisant il prend les masses populaires et l’électeur St Leusien pour des imbéciles ;



A vrai dire, malgré un premier mandat porteur d’espoir il y avait des signes précurseurs et inquiétants : la destitution de son adjointe Isabelle Poudroux humiliée sur la place publique, faire le pantin sur les marches de la préfecture et dans le même temps un journaliste du JIR molesté par des nervis écervelés, la condamnation pour harcèlement… Bref la politique autrement pour conquérir le pouvoir puis le retour aux vielles méthodes en pire !



Désormais il érige le mensonge et la manipulation en méthode politique…pathétique !



Dernier exemple en date : lors du rassemblement du 28/02 de la liste qu’il soutient, pour ne pas dire instrumentalise, sur le site de « yourtes en scène » ce ne sont pas 500 participants comme l’ont annoncé les organisateurs qui étaient présents mais en fait un peu moins de la moitié !



Pour conclure en ma qualité de citoyen qui s’apprête à exercer mon droit de vote il est nécessaire que Thierry Robert nous éclaire sur ses véritables intentions ?



Mme Comorassamy, dont on peine à mesurer la capacité à assumer la lourde charge de 1er magistrat tant elle dispose en fait de peu de place pour s’exprimer lors des réunions de quartier le temps de parole étant monopolisé par son mentor, ne sera-t-elle pas qu’un extrait de Maire ?



N'assistera t’on pas en fait à la même dramaturgie St Louisienne où un maire condamné à l’inéligibilité a placé un supplétif tout en continuant d’assure le rôle de Maire dans les faits et dans l’arrière cuisine ?



Que penses les colistiers, notamment M Alain Lucas qui a été élu de la majorité de JL Poudroux dans le passé, de la principale motivation de cette alliance de circonstance érigée pour contrer le retour de ce dernier qui je le rappelle a été élu démocratiquement Député contre le frère de l’ancien édile déchu et qui n'est présent sur aucune liste ?



Enfin et le plus important de tout ! les électeurs ont besoin de savoir ? La vraie stratégie de T Robert, dont on a du mal à penser qu’il n’œuvre que par pure empathie ou générosité, ne serait-elle pas comme on l’a vu ailleurs, dès la fin de son inéligibilité le 21 juillet 2021, de provoquer la démission de la majorité et reconvoquer des élections avec le fol espoir de retrouver ce qu’il considère comme son poste : celui de Maire ?



En réponse à la crise démocratique et écologique, la commune de ST leu comme toutes les communes de la Réunion a besoin d’un débat politique serein où plusieurs candidats proposent leur vision pour l’avenir, leur capacité à l’incarner pour notre commune dans le respect et la dignité !



Pour ma part mon choix est fait ! le choix de la probité, de l’éthique et de l’humilité et des personnalités qui ne placent pas leur Ego au centre du débat où qui dans le passé ont été sanctionnés pour leur manque de probité : ce ne sera donc ni le candidat du PCR bato fou, ni de TI Coq le Titanic de la politique Réunionnaise que j’invite à honorer une promesse ancienne : se retirer de la politique et partir à Maurice !



La commune de St Leu après 10 ans de Robertisme, de guerre contre la Région, contre l’état ; 10 ans de gestion à coup de menton, de menaces, d’éructations, de gesticulations… a besoin de sérénité et de retrouver sa place, son identité : la belle de l’ouest, la ville du bon vivre du battant des lames au sommet des montagnes où se déploie un art de vivre créole qui fait sa réputation et son attractivité ! Un Gilet Bleu Blanc Rouge qui s'interroge ! Lu 96 fois







