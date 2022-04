Communiqué "Ti coin charmant" de Manapany : L'ADPRH adresse un courrier à la mairie

L'ADPRH (Association de Défense des Propriétaires, Riverains et Habitants de Manapany) a déposé un courrier à la mairie le 17 mars 2022, au sujet du "ti coin charmant". Le voici : Par N.P - Publié le Mercredi 6 Avril 2022 à 16:52

Monsieur le Maire,



Un grand nombre d'habitants de Saint Joseph et de Manapaniens se questionne sur I'avenir du quartier de Manapany les Bains communément appelé "ti coin charmant".



De nombreux projets sont en cours : hôtel + étoiles, création de parkings et de ronds-points, réalisation et élargissement de routes.



Suite à nos différents courriers sur l'évolution du quartier sans retour de votre part, nous vous interpelons à nouveau car vos administrés s'inquiètent de tous ces changements.



En Mai 2020, les jardins de Manapany ont été fermés alors qu'ils étaient jusqu'ici accessibles au public. Vous aviez annoncé la création d'une maison du gecko dans la Kour, à ce jour, aucun affichage en mairie n'a pu être consulté. Pouvez-vous nous présenter le projet et les plans ? A quel public est destiné cet espace ?



Concernant la voirie, des plots anti-stationnement de « sécurité » ont été installés sur 1e boulevard de l'Océan. Ils ont amélioré Ia fluidité de la circulation et empêché le stationnement anarchique mais ils représentent un réel danger pour 1es piétons, poussettes, personnes à mobilité réduite... De plus ces plots sont de véritables réserves de ]arves de moustiques.



Vous évoquez dans les médias la possibilité d'ouvrir la circulation automobile sur le bas du boulevard de i'Océan, dit « promenade des amoureux >>. Pour quelle raison ? Est-il prévu d'abattre les lataniers bordant cette céIèbre promenade ? Les habitants sont favorables à l'appropriation de cette zone pour Ie public, promeneurs et pique niqueurs et non aux véhicules motorisés.



Au sujet de l'hôtel 4 étoiies, Manapany Bay, initialement prévu à 30 chambres en décembre 20, vous parlez au conseil municipal de juillet 21" d'un hôtel de 54 chambres. Pouvez-vous certifier aux contribuables que cet hôtei sera bien « à taille humaine » c'est à dire à 30 chambres maximum? Nous pensons que Ie quartier de Manapany ne peut supporter un hôtel de grande capacité ni une grande affluence touristique s'il veut garder son ambiance et son authenticité ?



Nous souhaitons une réunion publique et de concertation pour répondre aux inquiétudes de tous, concernant l'avenir de Manapany qui nous tient à cæur.



Recevez, Monsieur le Maire, nos salutations les meilleures.



Pour I'ADPRH

La Présidente F Lindecker